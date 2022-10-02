瑞士咖啡品牌Nespresso於昨（1）日國際咖啡日釋出一支由品牌大使—喬治克隆尼（George Clooney）主演的廣告《如果咖啡消失了？》（The Empty Cup），讓民眾想像如果未來喝不到咖啡，生活將會出現什麼樣的變化，過影像傳遞氣候變遷正在為全球咖啡生產帶來威脅的警示。

影片中喬治克隆尼有別過去優雅啜飲咖啡的代言形象，反而手持一只象徵咖啡正在面臨氣候危機的「空咖啡杯」，帶領大家一同關注世界各地咖啡農、產區所面臨的環境挑戰。目前全球雖已有超過14萬名咖啡農參與品牌推行的AAA永續品質計畫，然而，全世界仍有60％的野生咖啡品種正瀕臨滅絕、50％咖啡種植地到2050年時可能無法再繼續耕種，其中頂級阿拉比卡咖啡因其種植特性，更容易受到氣候變遷、全球平均溫度上升的環境衝擊。

Nespresso自2003年起攜手雨林聯盟，推動AAA 永續品質計畫，以品質、生產力、永續等三大重要指標，幫助提高世界各地咖啡產區的產量和品質。《The Empty Cup》是 Nespresso 與喬治克隆尼合作的第十六支廣告，而Nespresso也與《TIME》（時代雜誌）合作，分享頂級咖啡面臨的威脅以及咖啡農的因應之道。《Time100 Next》版本即起上架。