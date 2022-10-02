有些人看似随和，實際上對任何事情都堅守自己的原則，界限非常分明，不過《搜狐網》運勢專欄指出，牡羊座、雙魚座、摩羯座恰好相反，他們耳根子特別軟，雖然因此收獲了不少好人緣，但同時也常常給自己帶來麻煩。

TOP3：牡羊座

愛情中的牡羊座敢愛敢恨，不喜歡被他人左右，也完全聽不進身邊人的意見。但生活中的牡羊座可不是這樣的，他們善良單純，面對別人的請求總是不忍心拒絕，工作中尤其明顯，因為耳根子軟所以他們時常替同事加班，反而打亂了自己的生活節奏。

TOP2：雙魚座

雙魚座是感性多於理性的星座，遇到事情總是容易慌了手腳，需要別人幫助，除此之外，他們還是典型的耳根子軟，不論是生活還是愛情，都常常忘記要理智思考，往往因為衝動行事而受傷，尤其是愛情方面，他們經常被甜言蜜語沖昏頭腦，進而陷入一段感情當中，最後深受情傷毒害。

TOP1：摩羯座

摩羯座是非常有上進心的星座，學生時代成績優異，出社會後業績卓越，可說是人群中的模範生，不過他們思考事情容易顧慮太多，原本心裡有數的事被別人在耳邊一說，就對自己的想法產生懷疑，寧可相信別人的閱歷，也不看事情的本身，因此常常被別人牽著鼻子走，做出錯誤的判斷。