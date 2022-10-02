樂天桃猿的啦啦隊成員筠熹Yuri擁有亮眼外型和魔鬼身材，近日因一支球場應援舞引起關注，但有人質疑曾動刀整型，對此，個性一向直率的她選擇直球回應，不否認確實有微整型、打雷射和填玻尿酸，不過她認為愛美是人的天性，並要網友照鏡子回想：「小時候誰出生鼻子就很挺，誰一出生胸部就很大。」

日前有網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文打上「棒球新角色」5個字，在27秒的影片中，筠熹穿著短版上衣跟隨音樂熱舞，連帶上圍跟著劇烈晃動，最後更將手伸進衣內再手比愛心，讓不少酸民看到後，忍不住嘲諷：「我想問這是純天然的嗎」、「抽脂跟自體脂肪隆乳，公司的越南妹都夯這類的醫美」、「再來很快就下垂了」。

筠熹近日便在IG發長文坦承，人的長相會因化妝和打扮有不同變化，「我也不否認微整，打打雷射，填填玻尿酸，但這些對大家來說都很正常」，並要網友回想小時候的長相，「照鏡子看看自己，你跟你小時候長一樣嗎，小時候誰出生鼻子就很挺，誰一出生胸部就很大，阿你XX跟小時候一樣大嗎？」

筠熹在IG發長文回應網友的整型質疑。(圖/筠熹 IG)

筠熹坦言，過去從朋友口中聽到：「筠熹哦～他就很吵啊，講話很直接」，結果常被人穿鑿附會成：「哦，那她應該很沒禮貌吧」，讓筠熹無奈解釋，自己只是個性活潑爽朗被說成是吵、個性大咧咧所以有話直說，但這表示她不會背地亂說別人的壞話。

筠熹也強調，她的確很愛開玩笑，但自認很有禮貌，常會把「請、謝謝、對不起」掛在嘴邊，例如，她看到工作人員都會點頭，即使到現在，再熟的朋友都沒忽略過。

最後筠熹坦言，如今已有34歲，自嘲是隻「打不死的蟑螂」，一路挺過諸多風雨，至今沒做過違法的事，「我是一個很替大家著想多過於自己的人，我在意別人感受比在意自己得多」，隨後幽默向酸她整型的網友喊話，「我不是0死角，怎麼拍怎麼美，我到處都是死角，好多人說我本人比較美，快快來見我本人吧」。