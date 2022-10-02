花東9月18日強震釀災，台東縣長饒慶鈴今天與慈濟執行長顏博文及團隊前往台東縣各鄉鎮受災民眾住家家訪。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

花東9月18日強震釀災，台東縣長饒慶鈴今天與慈濟執行長顏博文及團隊前往台東縣各鄉鎮受災民眾住家家訪。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

花東9月18日強震釀災，台東縣長饒慶鈴今天與慈濟執行長顏博文及團隊前往台東縣各鄉鎮受災民眾住家家訪。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

花東9月18日強震釀災，台東縣長饒慶鈴今天與慈濟執行長顏博文及團隊前往台東縣各鄉鎮受災民眾住家家訪。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

花東9月18日強震釀災，台東縣長饒慶鈴今天與慈濟執行長顏博文及團隊前往台東縣各鄉鎮受災民眾住家家訪。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

花東9月18日強震釀災，縱谷及海岸線學校機關、道路橋梁與部分民宅受損，共331戶受災、37戶不宜居住。台東縣長饒慶鈴今天再度與慈濟顏博文執行長及團隊200多人，分34條動線前往台東縣海端、池上、關山、鹿野、延平、成功等鄉鎮受災民眾住家家訪，並代表證嚴法師發給受災戶2到3萬元不等的慰問金。饒慶鈴感謝慈濟迅速回應地方需求，高效率的協助災民重建家園。

9月17、18日兩次強震造成花東地區不少災情，台東縣長饒慶鈴日前與內政部及慈濟慈善事業基金會前往池上、海端等多處民宅勘災，尋求中央及民間機構協助重建災民家園。

顏博文指出，地震造成花東地區災損，證嚴法師也非常關心，今日特別與慈濟團隊一起到台東，針對縣府彙整提供的300多受災家戶名冊，規畫共6個鄉鎮、34條動線作關懷安心家訪，精舍12位常住師父、3位副執行長及200多位的慈濟志工也來關心，聽取災民心聲及意願，提供民眾修繕或是重建支援，並代表證嚴上人發給2到3萬元不等的慰問金關懷。

饒慶鈴感謝慈濟提供在全世界上做災害協助的寶貴經驗給台東縣政府，她表示，受到0917及0918兩次強震影響，造成台東縱谷地區與東海岸沿線學校機關、道路橋梁與部分民宅的損傷，台東縣統計受創最嚴重的包括池上、關山、延平、海端、鹿野、成功等鄉鎮共有331戶的受災家戶，目前已確認有37戶不適宜居住，縣府會積極向中央極力爭取重建經費，給予相關補助，協助台東災後復原。

饒慶鈴說，謝謝慈濟證嚴法師對於台東的關愛，聽到地方心聲，迅速回應需求，在短短3、4天時間，不但派員實地到池上大坡、海端廣原村龍泉部落勘災，協助災民重建家園，並在今天二度來台東，且兵分多路家訪地震受災戶送上慰問金關懷，陪伴受災戶修繕、補強或重建，縣府會全力配合，讓受災民眾早日恢復安心、安全的生活。