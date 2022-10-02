初六の二階刺身。（輪輪1976提供）

台北50年老店大車輪，推出全新系列品牌「輪輪1976-和食茶酒駅」，於9月正式在台北市信義區新光三越A11開幕，是台灣首創第一間和洋食茶酒列車餐廳。「輪輪1976-和食茶酒駅」，品牌主軸延續經典標誌-「火車」，為了傳承「火車載運美食」的職人堅持，於是將整體店面規劃成超大型星級茶酒列車，以大正浪漫風格，將和洋文化合併的時代特色發揮到極致。

信義店除了整間店面的裝潢是以列車的包廂造型外，「輪輪1976」更是以星級東方快車之姿登場，陳列櫃中的純手工製作的微縮火車模型，更是將品牌意象以藝術品呈現。大車輪餐旅事業副總兼行政總主廚林宸緯，以懷石料理做為核心主軸，讓民眾體驗跨文化日式料理的視覺味覺饗宴。

此次推出一系列全新跨界和洋食，包括「海鮮酪梨塔最中寶盒」，是輪輪1976特製的日式冷菜，以新鮮鮪魚搭鮮酪梨蟹卵海味塔，佐以和菓子最中餅，做成日式風格新式漢堡；「初六の二階刺身」精選六種不同當季生魚片和海鮮，反串英式風格下午茶；「炭火生蠔牛肉燒」是另一道展現和洋混搭口感的料理，將歐式風味的牛肉內捲至日本新鮮生蠔，並搭配主廚特調和洋風味的燒烤酌料，烤至表皮入味，搭配醃製山葵，鮮而不膩。