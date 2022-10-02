台灣已邁入高齡化社會，楠梓區公所與楠梓警分局1日在高雄都會公園共同舉辦重陽節敬老活動，活動除由警方派人協助周邊交通疏導外，並在現場設攤，加強宣導近期經常出現的詐騙手法及交通事故型態，運用有奬徵答方式與長者互動。

昨天的活動相當熱鬧，高齡長者及家屬絡繹不絶，楠梓分局長尤啓南帶領宣導團隊，強力宣導反詐騙知識，呼籲在場長輩不要輕意相信詐騙集團的技倆，一起共同防止詐騙案件的發生。

至於交通宣導，警方也不斷叮嚀在場阿公、阿嬤騎車、走路要停、看、聽，行經路口要慢、看、停，培養防禦駕駛的觀念，保護自己與其他用路人的安全，有效降低交通事故發生。

為提高長者行車安全，楠梓警方也在各易肇事路口規畫交通稽查勤務，強化「車輛不讓行人」違規取締，希望駕駛人多禮讓行人，以維護高齡者及其他民眾的路權安全。並在長者經常出入的場所、公園、寺廟等處加強交通安全宣導，希望能更有效防止高齡長者發生交通意外。