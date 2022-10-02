劇中玉澤演成犯罪嫌疑人遭警方通緝。（愛奇藝國際站提供）

愛奇藝國際站熱播韓劇《BLIND局中人》由玉澤演、河錫辰、鄭恩地主演，故事以「小丑殺人案」作為開端，帶出刑警、法官、社工以及陪審員們背後不為人知的故事。最新劇情中，玉澤演飾演重案組刑警卻變成犯罪嫌疑人，遭警方通緝，負傷的他找上鄭恩地飾演的社工幫助逃亡，鄭恩地於是將他帶到一處倉庫，徹夜幫他治療傷口。

隔天還因擔心玉澤演是否還有呼吸，鄭恩地用臉貼著他的胸口聽心跳，剛好醒來的玉澤演見狀直呼：「妳是監禁我的瘋狂粉絲嗎？」鄭恩地還問他：「可以把身上衣服脫掉嗎？」玉澤演再度愣了一下，鄭恩地才趕緊解釋是要幫他洗髒衣服，互動飄粉紅氛圍。

三位主角玉澤演、河錫辰、鄭恩地接受愛奇藝國際站影音專訪，談到拍攝過程中印象深刻的事，鄭恩地提到，她印象最深的就是目前最新集數播出的場景，三人被困在一個狹小倉庫的戲份，「我一直想起我們在那裡孤軍奮戰的樣子，還有那張小到不行的床。」躺在那張床上的玉澤演更直呼：「當時還以為我快窒息了。」

玉澤演還對鄭恩地的暖舉念念不忘，他透露，在那個窄到不行的倉庫裡，因為拍攝關係場地和道具被弄的又髒又亂，可是之後還要繼續使用，但他想說是在拍戲，就不計較直接用，但鄭恩地卻跳出來和劇組說：「不行啦！可以幫澤演哥換個乾淨的嗎？」結果下次去拍攝時，真的變乾淨了，「所以我就想說，因為有恩地特別為我著想，這些東西才會換掉吧，所以我很感謝她。」