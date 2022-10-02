王大陸以電影《我的少女時代》走紅，日前他參與實境綜藝節目《披荊斬棘2》在公演舞台演繹〈一場遊戲一場夢〉，首次親創RAP歌詞，寫盡對媽媽的思念，他感性說：「我一直想去夢到我媽媽，她走得有點太突然，從她離開到現在我只夢到她不到五次，我常在想為什麼不讓我夢見媽媽，難道是我沒有去想她嗎？」

王大陸鮮少在工作中提及與媽媽的相處，他這次在《披荊斬棘2》中真情流露說：「每部戲媽媽都會陪我拍戲，至少一星期，工作時有家人陪伴是很幸福的。」他笑説：「有一次在海外拍戲，還有二十幾歲的小男生搭訕媽媽，當時還有放在網路上。」更吐露自己年輕不懂事，不愛待在家，每天在外面找自己想要的生活方式，長大才知道家的美好。

正如同王大陸寫的歌詞「在千萬光年之外，我在夢裡徘徊，太恍然，太突然，試圖想挽回些什麼，是什麼，年少的我，總愛漫無目的的闖蕩，回頭看剩感慨，夢醒的時分也慢慢消散」，他坦言：「媽媽想要花時間陪我一起工作，但我當時覺得不需要靠家裡，身邊有團隊與兄弟就很知足，直到現在我才發現原來心裡的寄託已不在了，只剩遺憾和思念。」他也在節目對天上的媽媽喊話：「在夢裡也會有一個心愛的小寶貝也會陪著你，這個寶貝永遠都不會乖。」