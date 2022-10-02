為協助我商前進非洲市場，外貿協會於本周與經濟部國際貿易局辦理「熟手引路！西、北部非洲市場這樣做！」非洲市場研討會，聚焦幾內亞、塞內加爾、摩洛哥及埃及等國。

講師陣容堅強，包含首度公開分享專攻塞內加爾冷凍魚產的Afriocean、經營幾內亞農林礦產的緯達集團、具埃及ACI新關務系統實戰經驗的立秧啟業與調懋興業、並由開羅台貿中心主任葉人誠說明讓貿易商苦不堪言的埃及LC新規定，最後則邀請非洲經貿協會理事長黃華民一同進行問答交流，由各方熟手引路，分享第一手經驗，吸引超過130名業者參加，盛況空前。

經濟部國際貿易局組長張淑逸特別連線致詞表示，我商在非洲產業合作部分，塞內加爾的食品加工、水泥生產、化肥及紡織極具有前景，幾內亞主要生產鋁礬土、咖啡、可可和橡膠，摩洛哥漁業和磷酸礦的出口，以及埃及的紡織成衣、汽車製造、通訊及能源產業等，都是值得交流合作的領域；並期待透過後續活動，提供更多貿易新商機。

非洲經貿協會TABA理事長黃華民更鼓勵業者多參與貿易局、貿協等單位辦理的非洲市場相關活動，在家練功、吸收新知，並私房傳授摩洛哥與埃及等北部各國得要用歐洲方式進行溝通，和西撒哈拉以南的非洲國家經商環境是相當不同的，最後也感謝這次研討會，讓他有機會了解國內業者較不熟悉的幾內亞與塞內加爾市場。

貿協市場拓展處處長邱揮立亦興致勃勃補充，貿協疫情後首發非洲實體拓銷團，已於9月20日出發赴衣索比亞、奈及利亞、肯亞及坦尚尼亞等4國，同時辦理「肯亞臺灣周」，實體團的業者反應都相當熱烈。今天的主題國家西北非19國在2022年GDP總值為9640億美元，成長了7.5%，未來市場發展可期，很榮幸邀請到有西北非貿易實戰經驗的台灣先進，分享寶貴實戰經驗，並邀請所有對非洲有興趣的業者，參與今年11月「非洲商機日暨台非企業論壇」，是一個與非洲當地企業大老交流合作的難得機會。