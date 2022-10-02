前台南市議員郭秀珠回鍋參選，近日廣設「珠姐回來了！」的大型看板。（張毓翎攝）

前台南縣議員陳沛然也投入參選，期盼有機會再次為民服務。（張毓翎攝）

年底九合一選舉，台南市議員第三選區應選3席，共6人登記參選，國民黨現任議員尤榮智、民進黨現任議員陳秋宏和吳通龍力拚連任，遇上都喊出「麻豆不能沒有議員」的前任議員郭秀珠、陳沛然回鍋參選，以及曾協助立委陳亭妃選務工作的新人姜雨良挑戰下，爭取連任的議員都備感壓力。

南市議員第三選區包含麻豆、下營、六甲、官田及大內區，麻豆人口數近4萬3000人，下營、六甲和官田均2萬人初頭，大內則約9000人，曾任台南縣六甲鄉長的尤榮智與曾任台南縣六甲鄉民代表的吳通龍，2人基本盤在六甲；下營在地出生的陳秋宏，為前台南縣議員陳文賢之子，2018年接下父親棒子參選議員，衝出該選區最高票。

郭秀珠歷任台南縣第15、16屆議員，及縣市合併後的台南市第1、2屆議員，4年前尋求連任原是被看好的，卻意外落選，今年重披戰袍，以無黨團結聯盟身分參選，其基本盤在麻豆，這次回歸在空戰、陸戰都下了不少功夫，除廣設「珠姐回來了！」的大型看板，還成立臉書粉專，增進與年輕選民的互動。

無獨有偶，同樣麻豆出生的陳沛然也投入參選，雖然已超過20年沒有從政，但曾經連任4屆縣議員的他，期盼有機會再次為民服務；曾協助陳亭妃選務工作的新人姜雨良，此次以無黨籍身分參選，已在各區掛起看板，寫著「曾文區最有活力參選人」，爭取曝光。

麻豆人口數是該選區其他行政區的2倍，郭秀珠、陳沛然這次高喊「麻豆不能沒有議員」的口號參選，但2人從政治舞台消失至少4年，如何收復失土、讓支持者回歸靠攏，成效仍待觀察；陳秋宏、吳通龍和尤榮智占現任優勢，面對老將、新人夾擊，也考驗過去4年來耕耘的結果。