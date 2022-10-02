燒肉店肉片太油，客人烤到起火觸動警鈴，急撤數十名用餐客人。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

客人用餐到一半被撤到門口。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

烤肉店豬五花太油膩烤到警鈴響 餐廳急撤70人

烤肉店豬五花太油膩烤到警鈴響 餐廳急撤70人

台南市北區1家烤肉店2日下午1時33分傳出火警，店家急撤70名用餐客人與員工，警消到場時店家已自行撲滅，起因竟是1桌客人烤五花豬肉時，肉片太油膩引發整桌火勢，狀況解除後，客人陸續回店內用餐，首次吃飯吃到餐桌起火的陳姓女客心有餘悸，直呼嚇死。

陳姓女子假日約1男1女共3人到北區一家烤肉店用餐，在烤五花肉時，將4、5塊肉片鋪在烤網上，因肉片太油，竟引發爐火竄燒，3人力客將肉片移走，但火勢依然越燒越旺，殃及整桌，濃煙並觸動餐廳內的警報器，餐廳內鈴聲大作。

餐廳內共有70名員工與客人，大家緊急疏散在門口並報警，已有驚魂未定的客人用手機拍下這場用餐驚魂記，上傳網路。消防車趕到時，餐廳員工已自行拿滅火器撲滅火勢，僅該餐桌半毀，現場未有人傷亡。

部分客人又回到餐廳內繼續用餐，有的已無興致直接離開，餐廳員工不願詳述餐桌起火過程，簡單表示客人烤的肉片太油引發火警。

警方到場調閱室內監視器畫面，調查有無人為縱火，初步認為是餐桌的燃燒木炭掉落到抽風機口，引燃火勢，影片後續仍將配合消防火調單位追查詳細原因。

沒想到正常烤肉也會鬧這麼大，陳女一行3人用餐經歷火警意外，直呼嚇死。