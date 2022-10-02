內政部今天（2日）發布2022年第2季全國及6都房價負擔能力指標，其中全國房貸負擔率為39.62％，較上季上升1.27％，較去（110）年同季上升3.35％，房價負擔能力雖維持「略低」等級，但已接近「偏低」等級。房貸負擔率季增1.27％主要受購屋貸款利率上升影響。

另房價所得比方面，內政部指出，從第一季9.58倍，第2季上升到9.69倍，等於平均不吃不喝9.69年才能買房，也寫下新高紀錄。

所謂「房貸負擔率」主要是計算中位數所得家庭購買住宅時，每月支付房貸金額，占中位數家戶可支配所得的比率，以呈現家戶房貸負擔情形。

內政部指出，第2季全國中位數住宅價格較上季上升10萬元（由840萬元升至850萬元），使負擔率增加0.46％，五大銀行平均購屋貸款利率上升0.224％（由1.368％升至1.592％），使負擔率略增0.83％；而中位數家戶可支配所得增加0.04萬元（由87.68萬元增加至87.72萬元），僅使負擔率減少0.02％。

整體而言，第2季全國房貸負擔率季增1.27％，主要是受到購屋貸款利率上升影響。

六都房貸負擔率部分，台北市及新北市房貸負擔率為66.12％及52.41％，較上季上升1.21％及0.96％，為房價負擔能力「過低」等級；台中市為45.54％，較上季上升0.46％，為房價負擔能力「偏低」等級；台南市、高雄市及桃園市則分別為38.26％、38.17％及32.01％，較上季上升1.42％、2.58％及0.51％，均為房價負擔能力「略低」等級。

此外，在其他14縣市房價負擔能力部分，屬於「可合理負擔」等級有雲林縣、嘉義縣、屏東縣、基隆市及嘉義市等5縣市；「略低」等級有宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、新竹市等9個縣市。

此外，房價所得比方面，台北市16.17倍最高，新北市12.82倍居次，台中11.14倍第三，全國平均上升到9.69倍，相當不吃不喝近10年，才能買得起房。

內政部提醒，購屋貸款為長期支出負擔，民眾在購屋時仍須審慎評估整體利率調升對於未來還款負擔的影響；而對於投機客短期炒作抬升房價，加重自住購屋民眾負擔的不公平情形，內政部將持續推動修法予以遏止，以健全房市穩定發展。