台灣師範大學美術學系葉庭羽的《飛簷斗拱上凌霄》奪下，抱回15萬獎金，並由關渡宮董事長陳玉坤（左）頒獎。（游念育攝）

中國時報與關渡宮共同舉辦的「大專西畫新秀獎」，今年已邁入第6屆，並在2日舉辦頒獎典禮，經過激烈的初、複審後，評選出「新秀獎」，首獎由台灣師範大學美術學系葉庭羽的《飛簷斗拱上凌霄》奪下，抱回15萬獎金；評審團隊一致認為，葉庭羽使用粉紅色創新手法，主題有張力很吸睛。

在疫情的衝擊下，台灣經濟和生活方式受到影響，宗教能安定人心，藝術也扮演著引領大家寬闊思考的角色，今年以「關渡媽與淡水河系的古往今來」為主題，盼能從台灣廟宇建築工藝、在地風景的素材中，鼓勵青年積極參加並創作出台灣藝術特色，也藉由大專西畫新秀獎來發掘出台灣的「青年畢卡索」。

本屆得獎畫作風格多元，畫技精湛，每個人從自己的視角中透過創作來充分表達出主題，感受關渡媽祖3百多年來守護著整個台北，青年藝術家藉由作品表達，呈現媽祖給予人們的關懷及信心，就像新秀獎「飛檐斗拱上凌霄」用崇敬挑高的視角描繪凌霄寶殿，搭配豔麗的色彩，展現對媽祖的虔誠，祈求風調雨順、國泰民安。

關渡宮董事長陳玉坤表示，好的藝術作品讓人心矌神怡，透過「大專西畫新秀獎」，盼提供青年學生一個交流平台，發掘台灣優秀的藝術青年，藉由作品展出讓各界都能看見美好的創作，今年有來自各地的得獎者，也代表著這項比賽相當有意義，而賽事也會持續舉辦下去，盼能成為台灣青年美展重要賽事。

葉庭羽表示，很開心受到評審肯定，一開始選題材時，自己帶著相機來到這裡，保全很熱心向她介紹，因此關渡宮給她第一個印象是很溫暖，所以在選取主色調時，就選用開朗的粉色，而財神廟的雕梁畫棟也很精彩，以尊敬的心情，從下往上視角來呈現畫作。

葉庭羽說，自己從5歲開始學畫，未來想成為美術老師，拿到獎金後會先存起來，未來會想去歐洲當交換學生，或買畫具。