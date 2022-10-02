一進場義工們特別為出席的長者別上花朵，送上溫暖。（鄧博仁攝）

典禮中最為感人的地方，是由信眾的第二代與第三代聯合表演，為阿公、阿嬤們祝賀。（鄧博仁攝）

典禮中有青年義工的非洲鼓、演唱與互動遊戲。（鄧博仁攝）

典禮中有《延命十句觀音經》手語教唱，每位長者用心學習。（鄧博仁攝）

典禮中有《延命十句觀音經》手語教唱，每位長者用心學習。（鄧博仁攝）

值得一提的是用紫雲寺中的艾草粉、菩提子所製作的「菩提棒」，這讓長者帶回家用來搥背，許多信眾當場替家中長輩敲敲打打，現場瀰漫著艾草的香氣，也溫暖整個大殿。（鄧博仁攝）

法師親送每位長者，並送上關心與祝福。（鄧博仁攝）

法師親送每位長者，並送上關心與祝福。（鄧博仁攝）

重陽節即將到來，為關懷長年辛勞奉獻的長者，並提倡「孝、敬、關懷」等佛化倫理風氣，法鼓山紫雲寺於2日舉行「佛化聯合祝壽」。許多長者因重視寺院的邀請，他們精心穿著打扮，由兒女或孫子陪伴前來，心寬意爽臉上洋溢著笑容接受祝福，會中共有140位長者、60多位眷屬、義工共襄盛舉觀禮陪同祝壽，家中老少都是寶，齊到佛前禮三寶。

典禮一開始，視訊遠端傳來方丈和尚果暉法師的祝福，勸請長者們優雅老化，首先要健康，法鼓山提倡的八式動禪，很適合長者們當做養生保健的健康操；其次需要終身學習，活到老學到老，更要以報恩、感恩、奉獻的心經驗傳承，這是人生最高的價值與意義所在。

在祈福延壽法會中，主法果稱法師帶領大眾齊心誦念《心經》及藥師佛聖號。法師鼓勵長者們做個「心」不老的老人，人生要活就要動，有機緣做義工也不錯，同時要練習放下，學習與年輕人互動學習新知識，才會老得有希望，此外飲食清淡更要注意安全，最後要肯定自己，給自己目標這樣才會長了智慧、多了自在，天天生日快樂。果稱法師引用聖嚴師父「夕陽無限好，不是近黃昏；前程似美錦，旭日又東昇」來勉勵長者珍惜當下。

典禮中最為感人的地方，是由信眾的第二代與第三代聯合表演，為阿公、阿嬤們祝賀。有青年義工的非洲鼓、演唱與互動遊戲、《延命十句觀音經》手語教唱、小小菩薩歌舞表演等等。最後由法師們關懷祝福，致贈義工製作的鳳梨酥和菩提棒結緣，祝福壽星們幸福快樂，福壽綿延。值得一提的是用紫雲寺中的艾草粉、菩提子所製作的「菩提棒」，這讓長者帶回家用來搥背，許多信眾當場替家中長輩敲敲打打，現場瀰漫著艾草的香氣，也溫暖整個大殿。

93歲的壽星陳秋霞由兒子陳志宗與媳婦陪同前來，很歡喜回到如來家，她分享平日以念佛、持誦〈楞嚴咒〉與《地藏經》讓她心寬。93歲的王萬守掩不住心中的喜悅，女兒特地從板橋回鄉陪他慶祝，心情是無比的歡喜。90歲的余賜川也由女兒余婉寧陪同，身體硬朗微有重聽，笑著說很高興女兒記得幫他報名聯合祝壽，前一天還叮嚀他早點休息，明天要去紫雲寺祝壽。還有住在鳳山的林招枝，她女兒特地從台北趕回南部陪媽媽參加典禮，林招枝參加完典禮回家後，拿著紫雲寺贈送的餐盒，直呼「好好吃，好用心」，她也立刻回憶著果稱法師所說的「每日起床第一件事先為自己按個讚，睡覺前給三個感恩，一個反省」，她感恩法鼓山紫雲寺舉辦這個這麼有意義的活動。

高雄紫雲寺常參法師於典禮中勉勵每個長者，沒有不老的人生，但可以有不老的心態。並以法鼓山創辦人聖嚴法師說，「老年是人生的豐收季，更是人生最成熟的黃金時代。」來為長者們歡顏慶福壽。這是一個真誠溫暖、隆重又不失莊嚴的重陽祝壽。