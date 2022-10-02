雲林縣政府舉辦環境知識競賽，動腦玩知識拿獎金。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府環保局2日在縣府大禮堂舉辦「環境知識競賽」雲林縣初賽，分為國小組、國中組、高中職組、社會組，吸引逾300名環保高手爭奪縣內環保知識王殊榮，各組優勝者將代表雲林縣，參加環保署舉辦的全國總決賽，雲林縣長張麗善特別到場為參賽選手加油，期許透過競賽，讓大眾更了解環境教育的重要性。

張麗善表示，縣府在推動淨零排碳方面擬定諸多政策，例如跨局處成立「因應氣候變遷專案辦公室」；採用ZWS零資源廢棄化系統，將廢棄物轉製成固體再生燃料；率先全台推動家戶購買廚餘機補助政策，從源頭減少廚餘，亦可減少異味，維護居家環境衛生，藉由各種措施，讓環境更加永續發展。

張麗善說，為加深大眾對於環境知識的理解，今年度環境知識競賽雲林縣初賽試題內容囊括各類環保知識，以及「環境教育終身學習網」中指定多部環境相關影片，並將近期國內外環境時事納入，多元的出題內容增加挑戰難度，考驗參賽者對環境知識的涉獵，須具備全方位環保知識觀念，同時關心身邊的環境時事。

張麗善指出，各組前10名優勝者頒發500元至1萬元不等獎金及獎狀，以此鼓勵對環境保護的重視與關注；各組前5名將組成雲林縣代表隊，參加環保署於國立台灣大學舉辦的全國總決賽，爭取更高榮譽。

縣環保局副局長黃富義提到，藉由每年舉辦環境知識競賽，建立民眾正確的環境知識與價值觀，讓環境教育向下扎根，激發民眾對環境現況問題的省思，共同愛護地球，期盼以多元的環境教育活動，提升民眾環保素養，落實全民綠生活行動。