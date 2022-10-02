彭佳慧昨演出結束開心慶功。（寬宏藝術提供）

彭佳慧的「怎樣 Julia ／ Run Wild」小巨蛋演唱會昨（1日）落幕，會後慶功受訪她提到唱完心情終於稍微放鬆，而此次演出的驚喜亮點之一、以嘉賓身份初登場合唱〈關你屁事啊〉的兒子Branden，彭佳慧欣慰表示，對Branden的表現給予85分肯定，在家也只練習2次，從沒想過他可以在這麼多人面前表演，且第一次上台表演就站上小巨蛋。

Branden雖然才15歲，卻很有自己的想法，此次表演的「墨鏡造型」也是主動和造型師討論後決定，雖然有些緊張，卻仍以穩健的台風完成演出，令眾人印象深刻。談及Branden未來有沒有機會出道，彭佳慧語帶保留說：「目前還沒有想法，除非他可以像黃宣又會寫歌、唱歌、彈琴，小朋友想做甚麽就支持，可是演藝圈不是他媽媽是彭佳慧就可以，還是要有料啊，今天算過關，但還要加強很多。」

彭佳慧與兒子首次公開表演，一來一往的有趣互動令人印象深刻，她笑虧兒子是自己最大的酸民：「他很常說我唱歌難聽、穿得很醜．後來我覺得，只要你們說很醜，那就是很漂亮。」母子倆感情深厚，Branden任何事都會跟她分享，至於大家好奇Branden有沒有女朋友，彭佳慧笑說：「他沒有女朋友，我沒有聽說他有！」

台北小巨蛋演唱會充滿歡樂和淚水，被問及唱到〈走在紅毯那一天〉時淚崩，她表示演唱會到了某程度，內心會有一種感動，會百感交集，情緒會比較滿．有些事沒辦法和大家分享，除了瘋了！而昨日男友也特別到場支持，「演出前他有鼓勵我，要我表現出色」；昨演出尾聲，彭佳慧感性表示希望能在下一個城市和大家見面，好奇南下高雄巨蛋加場可能性？她表示：「我們這麼認真用心做的演唱會，當然希望去更多地方演出，讓更多人聽見，相信團隊都不會希望只做一場。」並預告11月將推出客語專輯。