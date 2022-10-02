《台北女子圖鑑》近日意外掀起南北大戰，許多人都對於劇中的刻板印象不滿開炮。不過有網友好奇，台中市在此次事件中儼然是獨立於世，「台中人現在在想啥？」不少人笑說，台中人對於自己的城市過去被揶揄「慶記之都」都會自嘲，認為是台南人玻璃心碎才會如此氣憤；另外也有人認為只要沒嗆到「東泉辣椒醬」，台中人情緒都不會有太大的起伏。

原PO在PTT以「台中人現在在想啥？」發文表示，這幾天《台北女子圖鑑》炎上，台北台南大戰漸漸演變成南北戰爭，身為六都最邊緣的台中再次被孤立，「有沒有台中人現在在想啥的卦？」

對此，許多人紛紛回應，「我台中人無感」、「台中人又不玻璃心，愛嗆就嗆，隨意」、「台中人以前一天到晚被嘲諷慶記之都都還會自嘲，就台南人最近一直玻璃心」、「沒嗆到東泉都不會爆氣」、「台中都真槍實彈，誰在跟你打嘴砲」、「當然不戰台中阿，一氣就掏慶記誰要戰」。

事實上，先前就有台中網友討論，如果《台北女子圖鑑》改以台中為主題可能會出現的內容，「大概類似華燈初上的金錢豹版」、「這是我想要的嗎？想當綠茶就綠茶想89就89，反正一句這是我想要的嗎貫穿全劇」、「可能要去採訪一下台中的八大」、「金錢豹女子圖鑑比較有可能」、「飆車、鬼切、宮廟、東泉、掏槍、慶記、夜晚吃小吃攤幹架等元素不可少，講話大聲、自信滿點，殊不知其實自己很蠢、膚淺、沒常識，別人回應的微笑都是在笑你笨」。