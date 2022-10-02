第10屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽在千呼萬喚下，本屆賽事將於今年10月30日於天母棒球場進行的開幕戰揭開序幕，192隊、超過4000名球員與教練參與，其中也不乏女性球員，已經是國內首曲一指的高中棒球盛宴，2日舉辦開賽記者會及抽籤儀式，去年冠軍桃園平鎮高中首戰屏東屏榮高中。

因應賽事第10年賽事辦理，今年黑豹旗賽程重回不分區賽制，所有參賽的192支球隊，在透過直播情況下公開抽籤，讓各地區、各縣市的球隊，都有機會與第一級的傳統強隊、甚至本屆U18世界盃的中華隊國手交手，落實最純粹、最熱血的高中棒球，本屆挑戰4連霸的衛冕軍平鎮高中，首輪開幕戰對上屏榮高中。

中華棒協理事長辜仲諒因為身體不適未能出席2日的黑豹旗開賽記者會，中國信託銀行董事長利明献表示，中信20多年投入資源推動棒球運動，雖然近年因少子化加上新冠肺炎疫情影響，參賽隊伍數目也面臨減少的考驗，看到日本甲子園有數千支參賽，辜董（辜仲諒）也期待黑豹旗有此榮景，接下來會持續努力，希望從本屆192隊可以再逐漸增加，讓大家都能在學生時期留下美好的棒球回憶。

中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，在教育部體育署、中國信託銀行及各界大力支持已經邁入第10屆，在這特別的里程碑，大會設計全新專屬10周年的大會LOGO，冠軍隊伍除了收下原本賽會就有的冠軍錦旗，還可獲得中信銀行特別打造的冠軍戒凸顯榮耀，激勵球員努力朝冠軍前進。

中信銀董事長利明献出席第10屆中信盃黑豹旗高中棒球大賽開賽記者會。（陳怡誠攝）

桃園平鎮高中挑戰黑豹旗4連霸。（陳怡誠攝）