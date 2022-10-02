民進黨台北市長參選人陳時中競選總部昨（1）日成立，副總統賴清德致詞時講了一句「台北是疫情的開始」；對此，PTT網友諷刺，「好了啦，火都燒起來，還提油」、「黨已經定調了，小心被中介」、「時中穩了」！

民進黨台北市長參選人陳時中競選總部昨（1）日成立，副總統賴清德致詞時一句「台北是疫情的開始」引發討論，民眾黨主席柯文哲今（2）日受訪表示，他猜不到12小時，賴清德會為了這句話道歉，「這一聽就是政治上的失言」。

柯文哲、黃珊珊今日一同出席民眾黨籍北市議員參選人陳宥丞的競選總部成立大會，會前受訪談及賴清德稱「台北市是疫情的開始」，黃珊珊先對台下支持民眾喊話，「大家贊成嗎？」台下民眾一陣噓聲。

柯文哲也補刀，陳時中已經為了萬華是疫情破口道歉，他猜不到12小時，賴清德一定會為那句話道歉，「這一聽就是失言，政治上失言」。

對此，PTT網友諷刺，「看來台北選情很穩，不必道歉」、「民進黨有種在萬華講破口」、「好的，全台陪台北坐牢」、「黨已經定調了，小心被中介」、「部桃在台北、諾富特在台北、3+11在台北」、「時中穩了」！

還有人認為，「民進黨再嘴下去，連議員票都掛掉」、「范婦滾出來」、「好了啦，火都燒起來，還提油」。