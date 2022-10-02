限量KANGOL格紋托特包，集6點加599元可兌換，約市價2.9折。（7-11提供）

全家順應雙十購物節，Sun Orange 亮彩拉鏈行李箱20吋，原價1620元，特價799元。（全家提供）

美體小舖－純淨果香沐浴旅行組，特價699元。（全家提供）

萊爾富攜寬心園推蔬食新品「葡式咖哩焗飯」，89元。（萊爾富提供）

OKCafe西西里氣泡咖啡，現購買第二杯半價。（OKmart提供）

防疫措施漸放寬，旅遊業者透露，國外旅遊商品近期搜尋量暴增3倍，每週以1.5至2倍速度成長。超商看準報復性旅遊商機猛攻外出夯品，包含旅行箱、托特包、沐浴組等，最低2.9折起，或以異國鮮食和飲品帶領味蕾享受偽出國滋味，間接加溫旅遊熱度。

每回與卡通肖像聯名均可帶動相關品項業績至少2成的7-11，再與玩具品牌樂高合作帶來療癒經濟，6日起推「LEGO樂高90周年門市快閃購／集點送」，主打積木造型的「20吋旅行箱」，輕巧耐撞外共有4色可選，重量2.7公斤附密碼鎖，9日前消費不限金額加2499元或10日下午3點起集6點加2499元即可帶走，約市價5折；隨身攜帶的包款也可選限量「KANGOL格紋托特包」，只需集6點加599元，直逼2.9折。

全家順應雙十購物節，11日前於會員APP「全＋1商城」開賣多款旅遊必備品項，其中「20吋亮彩拉鏈登機箱」不易變形，配備防盜密碼鎖再享1年保固維修，特價799元相當於49折；The Body Shop果香沐浴旅行組優惠價73折699元，且平日消費滿199元免運，週末五六日更享全館免運；11月1日前購買全＋1商城商品，消費1元可得1積分，集滿888積分可換100元全家購物金。

萊爾富則在鮮食玩異國風更巧妙搭上蔬食熱潮，分析學校、住宅區消費者購買相關商品熱度高，就連營區阿兵哥都愛，因此再與寬心園合作推蛋奶蛋素可食的「葡式咖哩焗飯」，以寬心園招牌菜色葡國天絲麵為發想，再將香濃葡式咖哩醬料搭炸素雞肉及雙色乳酪絲等，號稱平常嗜肉的人也能接受，搭指定飲品可省10元。

OKmart觀察年輕族群愛嘗鮮，風味飲品業績持續攀升，因此主打義式西西里咖啡為原型，加入氣泡水與檸檬打造的「西西里氣泡咖啡」，酸爽又刺激味蕾，11月23日前第2杯半價，預估可再帶動咖啡業績2成。