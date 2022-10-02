一般人常有「熱菜不能直接放冰箱」的習慣，但食安專家表示，以食安角度而言，熱的食物要盡快降溫到攝氏18度以下，以避免食物腐敗，而冰箱中的冷卻速度會遠比室溫快，若擔心冰箱因食物過熱而縮短使用壽命，就讓食物先降到60度後就立即將食物放入冰箱中，這是確保食安又兼顧冰箱壽命的兩全之道。

許多人認為食物煮好後不用急著放入冰箱，但食安專家楊世煒在其臉書「韋恩的食農生活」與個人網站表示，以食品安全的角度而言，熱的食物要盡快降溫到18度以下，以避免細菌快速繁殖造成食物腐敗，「所以食物要保存，要不保持在60度以上，要不保存在18度以下。」

楊世煒說明，為了避免細菌快速繁殖，讓食物低於18度的時間越短越好，放在冰箱當然會比放在室溫更快速冷卻。但他也提醒，如此做的前提是冰箱的空間足夠，否則熱的食物跟原本已低溫的食物放在一起，會提高原本低溫食物的溫度，反而造成其他食物的危險。

至於一般人習慣不將熱食直接放進冰箱，楊世煒分析，應是冰箱廠商考量熱的東西進入冰箱，會讓壓縮機強力運轉、增加壓縮機耗損的機會。因此，他建議，民眾若想減少冰箱壓縮機的負擔，由於細菌在60 度以下會快速繁殖，因此剛煮好的食物一降溫到60度，就應放到冰箱去，「絕對不是等到室溫再放進去，以免食物在室溫下腐敗壞掉。」

然而，60度若不用溫度計量，楊世煒建議，簡單的判斷方式為，「大約是感覺會燙口的熱茶之溫度，」一旦剛煮好的食物降到這溫度，即應放入冰箱中存放，以免食物中毒傷害身體健康。