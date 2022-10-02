陷入種族歧視風波的太陽老闆薩佛(Robert Sarver)，在眾人的輿論壓力下還是選擇完全退出籃球界，薩佛日前決定出售旗下NBA太陽及WNBA水星2支隊伍，這讓一些大富豪蠢蠢欲動，根據八卦網站《TMZ》報導，名人堂傳奇中鋒歐尼爾(Shaquille O'Neal)也對收購太陽產生興趣，不過當他看到競爭對手名單當中有亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)時，也認為自己沒有太大勝算。

當薩佛忍痛分手太陽的消息一出，包括貝佐斯、迪士尼前任CEO伊格(Bob Iger)、甲骨文創辦人艾利森(Larry Ellison)及賈伯斯的遺孀蘿琳(Laurene Powell Jobs)都傳出願意收購，想成為太陽隊的新老闆。

與這幾位超級大富豪相比之下，歐尼爾雖然是NBA傳奇名將，但在財力上差的可是遠了，歐尼爾退休後也積極投資、代言商品賺取豐厚收益，身價在NBA當中也是很可觀，不過在這些超級大富豪面前，依然是小巫見大巫。

《富比世》雜誌估計太陽總市值約為18億美元，對於歐尼爾的負擔還是太重，尤其是面對貝佐斯這強大的對手，在場上總是天不怕地不怕的歐尼爾仍感畏懼，「在這星球上沒有人能與貝佐斯去競爭，因為我剛剛才在亞馬遜訂購了50件商品，他從我手上拿到了這筆錢。」深知自己沒有勝算，歐尼爾也向貝佐斯提出了請求，「如果他願意跟我合作，我會與他談談的。」

若貝佐斯真的入主了太陽，以他無窮財力和巨大資源，可望讓原本就不差的太陽陣容戰力大升級。