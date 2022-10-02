台中首場免費SUP立槳體驗活動，2日在水岸花都葫蘆墩公園第五區的輕舟水岸登場，台中首場免費SUP立槳體驗活動。(主辦單位提供)

壓軸魔術泡泡趴下午開始，大批民眾大人帶著小孩，一起參與魔術泡泡party。(主辦單位提供)

壓軸魔術泡泡趴下午開始，大批民眾大人帶著小孩，一起參與魔術泡泡party。(主辦單位提供)

台中首場免費SUP立槳體驗活動，「2022葫蘆墩輕舟水岸音樂漫划行」！2日在水岸花都葫蘆墩公園第五區的輕舟水岸登場，活動時間未到就有大批民眾興奮的到現場排隊搶報名；第一梯次名額不到15分鐘就被秒殺，魔術泡泡趴上場更是擠滿大人及小孩，整場活動吸引近千人參加。

台中市繁榮葫蘆墩促進會與市府運動局共同舉辦的「2022葫蘆墩輕舟水岸音樂漫划行」，今天在水岸花都葫蘆墩公園第五區的輕舟水岸登場。活動時間未到就有數十位民眾卡位排隊，要參加台中第一次SUP立槳體驗，開放登記不到10分鐘，40位名額就被秒殺。

主辦單位指出，全天共6梯次240名立槳體驗名額，上午11時許就被帶著衣物、防曬用品民眾秒殺額滿，許多沒搶到立槳體驗民眾，直接在大樹蔭下野餐、欣賞樂團表演等待候補；星期假日輕舟水岸音樂歌唱聲飄揚，碧河面點點SUP立槳在藍天白雲襯托下，景色美的令人發出讚嘆。

壓軸魔術泡泡趴下午3時30分開始，大批民眾大人帶著小孩，一起參與魔術泡泡party，讓葫蘆墩公園輕舟水岸現場，掌聲、歡樂笑聲此起彼落，帶著孩子來的張爸爸說：「謝謝台中市繁榮葫蘆墩促進會、陳清龍議員跟市府運動局，葫蘆墩公園是全台中最棒的河岸公園，請市政府多關愛。」

運動局長李昱叡表示，葫蘆墩公園輕舟水岸，是全台中獨一無二、最好的水上活動場地，未來將會規畫在葫蘆墩公園水域，舉辦更多的龍舟、獨木舟、輕艇、SUP立槳等活動。

台中市繁榮葫蘆墩促進會理事長陳清龍說，全年在葫蘆墩公園常態性舉辦各種活動，是他努力不懈的目標。他不斷爭取葫蘆墩公園、軟埤仔溪整治，市府向中央爭取1.5億元經費已到位；葫蘆墩圳掀蓋二期整治，爭取中央補助的1.6億元也獲得核定，豐原未來將是台中市最幸福的城市。