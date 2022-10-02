百工百業挺林佳龍後援會成立大會今下午在土城假日藝術廣場舉行，包括桃園市長鄭文燦、民進黨台北市長參選人陳時中與蔡英文總統都到場為林佳龍站台。鄭文燦跟陳時中都說，北台灣3都僅桃園是民進黨執政，未來北北桃若能聯合成為一線，不要只會跟中央「嗆賭」，心連心執政貫徹，才能讓北北桃大翻新。

鄭文燦表示，新北市是台灣第一大直轄市，北北基桃宜總計有一千萬人口，新北市是北台灣最重要的直轄市，林佳龍參選有很大的意義，中央、地方站在一起，繼續一起拚，新北才有可能把建設大翻新。

鄭文燦說，如果新北民進黨執政百分百，相信現在新北一定跟現在不一樣，尤其林佳龍有地方與交通經驗，帶領觀光業挺過疫情，他一定有能力帶領新北建設大翻新。

鄭文燦說，他在隔壁桃園市，北北桃要合作，一個生活圈規畫，包括捷運、高速公路，包括林口交流道、土城交流道，沒有中央不可能解決，另外還有河川治理，與北北桃水情調度，都需要北北桃連線合作，三個直轄市手牽手，相信是台灣之福。

鄭文燦說，如果3個直轄市每天口水、跟中央政府嗆堵，這樣事情做不好，只有放下政治的衝突，讓執政可以貫徹，3座城市才能夠一起大翻新。

陳時中則說，雙北跟中央沒有密切合作，造成很多困難，尤其「台北情況更明顯」，未來他跟林佳龍當選，一定會合作跟中央拚，雙北融為一體，一起治理，讓台灣更好，讓世界看見台灣。

陳時中也說，林佳龍有台中治理經驗，也跟地方溝通很有經驗，在台中蹲點10年把建設做起來，但選舉一不小心就會被人見縫插針，林佳龍上次就是這樣，但他當交通部長，把台灣交通建設做得很好，也能把新北建設好，不要讓之前遺憾再度發生，把林佳龍推上去。