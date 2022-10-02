行政院長蘇貞昌（右一）讚許當年大力保存新竹州圖，並力促轉型為公用同時予以整修活化再利用的前市長林智堅及時任副市長的沈慧虹（右二）、立委柯建銘。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹2日下午針對柯文哲指出「吳子嘉的爆料跟高虹安都沒關係，爆料的是吳子嘉又不是高虹安」之說表示，該活動儼然是高虹安的造勢大會，吳子嘉不斷吹捧高虹安，民眾黨卻只想撇清，希望高虹安親自出面說清楚，別再讓柯文哲當她的發言人。

沈慧虹今天下午陪同行政院長蘇貞昌參訪市定古蹟「新竹州圖」，蘇貞昌聽取簡報並參觀州圖後，不斷稱讚當年大力保存新竹州圖，並力促轉型為公用同時予以整修活化再利用的前市長林智堅及時任副市長的沈慧虹，沒有當年的林智堅與沈慧虹及立委柯建銘，就沒有如今的新竹州圖。

沈慧虹會後接受訪問時針對昨晚高虹安的粉絲見面會表示，昨晚活動是假借網路節目之名，行高虹安造勢大會之實，猛批該網路節目發言內容不斷吹捧高虹安，高虹安本來就該負連帶責任。

她呼籲高虹安不要再逃避，每次說錯話、做錯事，總是逃避問題，叫別人來替她發言、收拾爛攤子，高虹安應該主動出面，「不要又讓柯文哲當發言人。」

沈慧虹也說，其中吳子嘉對他人的不實指控、杜撰資訊，高虹安都應該要對選民講清楚，任何不實影射、抹黑都會造成傷害，她也表示，競選團隊正在蒐集證據，準備提告。

另韓國瑜傳出即將替林耕仁站台，沈慧虹表示，韓國瑜確實是目前國民黨具相當影響力的人物，而且韓國瑜在2020國民黨黨內初還贏過郭台銘。

但沈慧虹強調，選舉永遠靠自己，自己對新竹市的政策、政見，應該要由參選人自己端出來，讓市民選擇這樣才是最負責任的候選人。