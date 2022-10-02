女星邵雨薇外型甜美、氣質清新，憑精湛演技成為許多人心目中的女神；她與金鐘影帝吳慷仁穩定交往中，同時創立個人數位雜誌Venus擔任主編輯，愛情與事業都得意；近日參加服飾品牌的開幕活動，邵雨薇難得大尺度嘗試性感透視裝造型，讓粉絲直呼：「太辣了」。

邵雨薇日前參加高雄漢神巨蛋的開幕活動，她穿著中性的蘇格蘭長裙，混搭黑色薄紗襯衫，邵雨薇形容自己的穿搭「帥氣性感更有個性。直接美炸」，可以看到她蕾絲襯衫下透出大片肉色，裡面的黑色內衣炸出渾圓曲線，裙子側邊的拉鍊拉到腿根，美腿若隱若現，精緻妝容加上巴掌臉，展現女王氣場，讓網友們大飽眼福。邵雨薇分享當日心情：「一個開心又時髦的盛會，愉快的一天。」

冷豔又火辣的造型獲得4.7萬按讚數，許多粉絲暴動表示：「哎喲，太辣了太辣了」、「太⋯漂亮⋯了」、「好美！」、「美到翻」、「雨微真的好仙」、「最佳高雄代言人之一」、「這側臉...必須按讚！」、「夢中情人」，有人去現場參加活動，幸運看到邵雨薇本尊，直呼「從我面前走過去超仙超美」。

邵雨薇露出纖細美腿。（圖／1989ivyshao Instagram）

近期演藝圈盛事金鐘獎日程將近，邵雨薇以《比悲傷更悲傷的故事》入圍本屆金鐘獎迷你劇女主角獎，也是首度入圍，心情有些緊張，「演戲已經演了11年，能入圍就很高興。」並表示不計較有沒有得獎，反而比較緊張紅毯上美不美，預告「如果衣服漂亮，可以露哪裡的話，我也不會客氣」。