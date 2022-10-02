94歲張金柱及91歲張溫儉的親屬團人數高達33人，遠從台北等全台各地趕回台南參與。（社會局提供／洪榮志台南傳真）

台南市政府今天舉行鑽石婚表揚活動，全市共有41對結婚超過60年的模範夫妻接受表揚。其中，現場婚齡最長、已結婚73年的張金柱還分享婚姻祕訣說，「要讓婚姻常保新鮮，永遠要把另一半當成愛人，而不只是親人，要永遠像熱戀中的情侶才行。」

市府社會局表示，此次接受表揚中婚齡最高的夫妻是北區100歲李德萍、96歲李趙淑敏夫婦，2人已結婚75年，但因年歲已大，並沒有到場。現場婚齡最長的是玉井區94歲張金柱及91歲張溫儉，夫妻結褵73年，雖經歷人生風雨，但仍牽著彼此的手，倆人甜蜜的互動，讓參與活動的來賓都欣羨不已。他們的親屬團人數更高達33人，遠從台北等全台各地趕回台南參與，讓市長黃偉哲稱讚說，健康長壽的老人家，是全家族情感的依靠；長輩幸福，晚輩就幸福。

金柱阿公認為，他最喜歡的事就是陪伴愛妻，每天幫阿嬤配三餐的藥、紀錄生活大小事，讓阿嬤可以開心過每一天。雖然生活中難免也會爭吵，但最重要的就是傾聽與包容，這樣才能走得長久。

黃偉哲強調，鑽石婚佳偶不僅婚齡長久，這些夫妻相互扶持的精神，更值得後輩效法，對社會深具示範作用。透過「鑽石婚」表揚活動，讓他看到每一對長輩都神采奕奕，更加堅定台南對高齡人口的照顧與福利政策，要繼續讓每位長輩都過得長壽健康又幸福。

社會局指出，截至今年8月底，全市65歲以上老年人口數有32萬8660人；其中，男性15萬990人，女性17萬7670人，占全市人口約17.75％。隨著高齡人口快速成長，該局積極推動長照2.0服務，目前台南市的長照服務涵蓋率、一國中學區一日照布建完成率及社區照顧關懷據點服務涵蓋率等政策，都是6都第一。

此外，市府除發放重陽禮金、健保福利金及防疫津貼外，也提供免費裝置假牙並針對中低弱勢長者假牙免費修護、中低收入老人住宅設施設備改善、敬老卡優惠65歲以上老人免費搭乘公車、預防走失愛心手鍊等多項老人福利，並積極媒合民間資源，打造高齡友善城市。