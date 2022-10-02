新北市長侯友宜日前輔選時，提到當初國民黨主席朱立倫在2016年新北市長選戰中只贏2萬票，遭外界質疑暗酸，對此，朱立倫強調，不要想在他們之間見縫插針，侯友宜跟他是同事，尤其執政到現在每項成就「都是我們大家的成就」。

朱立倫今出席慶祝第57屆老人節表揚全國模範老人獎暨敬老與孝親楷模頒獎典禮時表示，他跟侯友宜在一起的時候聊天，都以此為戒，當時他民調領先30％，最後因為投票率創下最低，很多人都認為穩贏沒有出來投票，所有這次希望所有新北市民，若肯定侯友宜、肯定國民黨，請一定要出來投票。

朱立倫表示，距離選舉還有55天，大家將全力以赴，尤其國民黨是靠團隊戰，因為沒有執政資源，也沒有向中央有無盡的媒體資源，就是靠國民黨的超級母雞，包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕還有中央助選團，大家一起來努力。

針對新竹市長國民黨參選人林耕仁是否出現邊緣化危機，朱立倫認為，林耕仁就是實實在在腳踏實地在新竹市努力25年，也是真的唯一在地好好為新竹市民打拚，國民黨秘書長黃健庭今下午正在幫林耕仁的忙，他們本週也會到林耕仁的競選總部成立，相信一步一腳印，最後還是會獲得新竹市民肯定。