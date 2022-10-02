台南市警方2日凌晨零時15分在中西區和緯路與華平路口攔查柯男駕駛的汽車，查獲副駕駛朱男踏墊上裝滿一整鞋盒的200包毒咖啡，朱男坦承持有，辯稱家中富裕，一次購買大批毒品，便於熬夜玩手遊時提神，遭警方依照毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦。

持有大批毒品的朱男年僅20歲出頭，落網後隨即遭懷疑是藥頭，才有如此財力，他辯稱家中開工廠，自己是個富2代，雖然無業卻不缺錢花，乾脆一次購買大量毒品，回家慢慢吸食。

朱男1日晚間搭著20多歲柯姓友人的便車正要回安平區租屋處，不料開車的柯男行經和緯路與華平路口，正巧碰上警察路檢，車輛在路口時已猶豫不前，但見袋狀路檢無路可逃，搖下車窗的柯男神情緊張令警方起疑，再看見副駕座位朱男的腳踏板置放一只鞋盒，隨即詢問，朱男坦承持有毒品。

警方驚見朱男的鞋盒內放滿毒咖啡包，細數正好200包，總重700多公克，檢驗後含2、3級毒品，2人被帶回驗尿皆呈毒品陽性反應，朱男辯稱為了熬夜打手遊，才購買毒品。

警方詢問毒品來源與價格，朱男隨口回應是透過手機遊戲結識1名網友，共花3萬多元向網友購買毒咖啡。警方懷疑其供詞，認為200包毒咖啡市價行情至少10萬以上。全案依照依毒品罪嫌將朱、柯2人送辦調查。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！