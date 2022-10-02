彰化縣政府2日舉辦彰化御品乳牛節在二林文化教育園區登場，傳遞乳牛產業多元成果，縣長王惠美感謝相關企業特別贈捐乳飲品給縣內30所學校體育班學生。（吳敏菁攝）

彰化縣是畜產大縣，更是台灣酪農產業產地，全縣飼養乳牛約3萬600頭，年產乳量逾11萬公噸，值逾29億元，全國第一，彰化縣政府2日舉辦彰化御品乳牛節在二林文化教育園區登場，傳遞乳牛產業多元成果，相關企業特別贈捐乳飲品給縣內30所學校體育班學生。

彰化縣長王惠美表示，彰化牛乳不僅是全國產量第一，彰化的標竿酪農，養出來的牛一年可生產10公噸以上的生乳，有「天噸牛」之稱，全台灣天噸牛頭數分布縣市，彰化縣排第一名，二林鎮也是酪農重要產地，感謝二林鎮農會、二林鎮公所等，一起把這次的活動辦的有聲有色，讓彰化優質乳品推廣出去。

彰化御品乳牛節呈現彰化乳牛產業多元化發展成果，現場安排酪農重機械展示、乳牛產業知識教育有獎徵答、牧草裝置藝術，還有乳牛生態體驗活動，提供餵乳牛吃草、滾牧草、乳製品DIY教學、親子手作DIY體驗活動、乳品促銷品嚐和野餐，大小朋友玩得開心又健康。

王惠美也感謝企業贊助一起來顧學童的健康，今年由統一企業股份有限公司、義美食品股份有限公司、中華民國農會台農鮮乳廠，共同捐贈乳飲品給縣內30所學校體育班學生的營養照顧公益活動，補充體育選手的健康。

二林鎮長蔡詩傑、二林鎮農會總幹事邱士平也指出，烏俄戰爭，讓進口牧草價格飆漲，乾牧草價已漲了近3成，輔導農民休耕地種植牧草，讓酪農戶減少成本，提供最新鮮飼料，帶動整體產業，還響應全球降低「糧食里程碳排量」。

二林鎮也是紅龍果的最要產地，彰縣府委託二林鎮農會舉辦評鑑，讓農民能精益求精，把更好品質呈現給鄉親。白肉組及紅肉組的冠軍分別是顏偉倫、陳啟宗。

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