立委馬文君率領許淑華（右）、黃敏聰（左）揮舞國旗等旗幟，預祝兩人在九合一選舉能旗開得勝。（楊靜茹攝）

許淑華、黃敏聰的聯合競選總部成立，支持者將埔里鎮八德路擠得水洩不通。（楊靜茹攝）

南投縣副議長潘一全拉起許淑華、黃敏聰的手，拜託支持者用選票讓他們分別當選南投縣長及埔里鎮長。（楊靜茹攝）

國民黨籍南投縣長參選人許淑華與埔里鎮長參選人黃敏聰2 日立聯合競選總部，許淑華自嘲：「每4年我就是黑道，我就是黑金，我就是派系，選後我又變成好人了。」痛斥民進黨每次推派的縣長、立委人選，選舉時才看得到人，選後就不見蹤影，選舉時把大家罵一罵回台北，選前南投人，選後台北人，呼籲選民張大眼睛，用心體會，看看誰長期在地方服務，幫民眾發聲。

許淑華、黃敏聰的聯合競選總部成立，支持者將八德路擠得水洩不通，人潮溢出棚外到一旁的埔里藝文中心公園，當許淑華進場時，受到支持者夾道歡迎，南投縣長林明溱親自幫許淑華披掛綵帶、授戰旗，立委馬文君、南投縣副議長潘一全等人也頒贈「粽子」，預祝許淑華、黃敏聰都能高票當選。

許淑華感謝支持者力挺，自嘲：「每4年我就是黑道，我就是黑金，我就是派系，選後我又變成好人了。」痛斥民進黨每次推派的縣長人選，選舉時才看得到人，選後就不見蹤影，選舉時把大家罵一罵回台北，選前南投人，選後台北人。

許淑華說，離鄉遊子要回南投服務，大家一定支持鼓勵，但每次選完就回台北當官，憑什麼回南投要選票！疫情爆發時，林明溱自籌經費要幫縣民買疫苗，民進黨籍南投縣長參選人蔡培慧非但不幫忙，反而造謠指林明溱要買的BNT是中國疫苗，呼籲選民張大眼睛，用心體會，看看誰長期在地方服務，幫民眾發聲。

黃敏聰表示，他是理髮師，聽見店裡顧客對埔里的期望，4年前參選埔里鎮民代，新冠疫情爆發以來，不管是口罩、疫苗或快篩，國外都是政府出資購買給民眾，為何台灣百姓得自己花錢？埔里鎮人數跌破8萬大關，未來他若當選埔里鎮長，將獎勵生育，第1胎將補助4萬元，並努力健全托幼系統。