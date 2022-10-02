國民黨祕書長黃健庭（左四）2日下午陪同新竹市長參選人林耕仁（左三）掃市集拜票，以具體行動破除謠傳的藍白合。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨祕書長黃健庭2日下午特別南下新竹，陪同新竹市長參選人林耕仁掃市集拜票，黃健庭表示，這段時間一直有藍白合傳聞，他就是要用具體的行動，來破除這個所謂的藍白合。

黃健庭今天下午陪同林耕仁來到新竹漁港波光市集及魚市場懇託拜票，包括立委鄭正鈐、議員吳青山、陳慶齡也一起陪同，而此舉更宣誓國民黨中央是全力相挺黨提名的唯一參選人林耕仁。

黃健庭表示，林耕仁是國民黨提名的參選人，這段時間一直有藍白合傳聞，他要用具體的行動，來破除這個所謂的藍白合，不管在台北市或在新竹市，國民黨都有自己提名的人選，全黨也都一定全力支持林耕仁，所以耕仁經過這段時間努力的衝刺，聲勢也越來越看漲，最後經過大家共同的努力，黨中央對耕仁的選情非常具有信心，一定能夠勝選。

黃健庭也說，剛剛陪同掃市集，可看得到林耕仁跟攤商們都很親切的互動，大家也認識他，實際上這1次新竹市長參選人當中，真正是在地新竹市人，而且長期在這裡深耕的，就只有林耕仁，他是會真正用心，愛這個城市，真正會為這個城市來好好的設想，所以林耕仁是最棒的選擇。

林耕仁表示，今年底國民黨在新竹是最團結的1次，從市長、議員到里長等所有參選人，都承載新竹市民期待未來改變、期待城市蛻變、期待新竹轉型的盼望，所以不但國民黨「3合1」會打團體戰，地方與中央也會聯合作戰，再加上竹竹苗以生活共同圈進行跨縣市合作，為新竹人和下一代打造宜居、幸福的「永續城市」。