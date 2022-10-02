統一獅投手潘威倫。（資料照，中央社）

統一獅1日為潘武雄舉行引退賽，但球隊沒能贏球也讓「最後一武」留下遺憾，從小一起長大的潘威倫在好友潘武雄球員生涯中「有始有終」，他說：「這真的是緣分也很巧合，可惜的是沒能留下完美回憶。」

潘武雄2006年展開職業生涯，一軍初登場的先發投手就是潘威倫，過了十幾個球季，來到潘武雄的最終戰，先發投手同樣也是潘威倫，這對來自屏東萬巒的差一屆的學長、學弟，從國小起就攜手在棒球路上打拚。

「能從他的第一場到最後一場，一起在場上完成比賽，也不是刻意安排就能達成，這是緣份也是巧合，真的很奇妙。」潘威倫很開心能夠參與好友重要時刻，賽前心情並未受到影響，只可惜沒能以贏球收場，「嘟嘟」挑戰149勝也要再等等。

潘威倫完成5局投球任務後退場，退場後他也繼續待在場邊觀看比賽、為隊友加油，看到8局潘武雄遭到三振後回到休息室臉上不甘的表情，潘威倫也十分不捨，「我也期待他能完成他想要的，最後結局不如意，看到他的神情也很不捨。」

賽後引退儀式讓所有人又哭又笑，潘威倫也十分感動，「整個氣氛都很感人，看到他自己站在場中，述說著自己的心情，講到家人、一些心裡話，我在旁邊聽到也是很有感觸。」