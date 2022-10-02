無黨籍台北市長參選人黃珊珊日前稱國民黨台北市長參選人蔣萬安的教育政見是抄襲、代答；蔣萬安競選辦公室反嗆黃珊珊「讀稿機」，黃珊珊今日巧妙回應，那就趕快公開辯論，就知道誰是讀稿機；另蔣萬安上午稱「棄陳保黃」是綠白間的算計，對此黃珊珊回嗆，最早在喊棄保的就是藍營，喊正藍軍也是藍營，「所以還是棄藍綠，保珊珊吧。」

黃珊珊今下午出席社子咱的家生活藝術節開幕活動，會前受訪被問及蔣萬安團隊嗆其是政策讀稿機，黃珊珊表示，面對現場記者問答時，讀稿機不是自己，黃也呼籲藍綠兩黨「趕快公開辯論就知道誰是讀稿機了。」

而蔣萬安今上午表示，不管是「棄黃保陳（陳時中）」還是「棄陳保黃」，這些都是綠白之間的算計。黃珊珊則回嗆，最早喊棄保的就是藍營，在喊正藍軍也是藍營，現在又說棄保是綠營算計，讓黃珊珊無奈表示，「藍綠兩個政黨是怎樣？太急了嗎？沒有別的招數了嗎？所以還是棄藍綠保珊珊。」

另民進黨台北市長參選人陳時中今上午赴松山國小，原本要參與「益起來戰鬥陀螺吧！」公益活動，因家長抗議臨時取消。對此，陳時中表示，他一向的態度就是不要因為有政治活動參與，把原來活動的意義和興趣減低，也不要增加基層公務員人員的困擾。

黃珊珊被問及此事表示，有什麼問題嗎？如果是家長抗議就是依照學校判斷，政治不要進入校園，大家都一樣，按程序租借場地，並酸陳時中是想製造自己是被迫害的一群人，家長有意見就是要尊重。