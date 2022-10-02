上月30日1名周姓少女騎車在北宜公路「財茂彎」路段遭水泥車輾斃，借機車的男子、周女男友與肇事水泥車駕駛全被過失致死罪送辦，檢察官相驗初判周女死因為頸椎、胸椎骨折、顱內出血，周女家屬也質疑水泥車駕駛為何沒能及時煞停，對此，預拌水泥車駕駛也喊冤回應了。

對此事件，水泥預拌車司機喊冤，他提到北宜公路是自己常行經的路線，特別知道「財茂彎」常有騎士在此壓車過彎，行駛該路段時會特別注意，他也表示，事發當下，他看到該周姓少女連人帶車自摔打滑到前方的行經路線時，便立即踩煞車，並趕緊將方向盤往右打，要閃避周女，自己和車子也差點撞上右側山壁，但是水泥車的左後輪還是輾壓過去，造成此起憾事，將會面對後續理賠問題。

16歲周姓女子上月30日騎借來的機車上北宜公路，卻不慎自摔滑到對向車道遭輾斃。（警方提供）

據了解，台北地檢署檢察官昨(1)日前往萬芳醫院相驗，周女初判死因為頸椎、胸椎骨折、顱內出血等傷勢，家屬對此無意見，已領回遺體辦後事；後續借周女機車的張男、幫忙借車的周女林姓男友和鄭姓水泥車司機全依過失致死罪嫌送辦；不過據悉周女家屬私下埋怨該名水泥車司機，明明在彎道早已看見周女，卻沒有及時煞車，才導致意外發生。

16歲周女上月30日借了機車想跑山，並在IG上PO出打卡照，說「魅力有夠難騎，有在飄，想練卡普都難，我還是乖乖散步好了」，友人還開玩笑說「記得上山到坪林都走對象（對向）就好了」，周女則回「超好笑又夠屁，我會先被撞死」，沒想到竟一語成讖。

然而，周女在事發前曾傳訊息給男友，稱「車子底盤跟剎車怪怪的，怎麼辦」，男友趕緊去電囑咐周女小心慢騎，豈料約莫10分鐘後就發生奪命車禍。