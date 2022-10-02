隨著10月到來，每個人的運勢也跟著重新洗牌。命理專家小孟老師在臉書粉專發文分享，10月眾多行星逆行，再加上火星雙子作用，顯示這個月會有很多社會事件、國家紛擾等情況，進而影響個人的身心情緒，尤其天蠍座、巨蟹座、射手座首當其衝，不論工作、感情還是財運方面都要特別謹慎小心。

▍天蠍座：工作變化較多，情感關心對方

天蠍座10月在工作上容易碰到一些計劃趕不上變化的情況，這都是在訓練你的反應，好在你很能適應這些突發情況，而這也讓你的工作能力更上一層樓。同事之間可能面臨一些挑戰，需要你耐心應對，千萬不要因為這些事而影響工作心情。想變動工作的話，可以留意一些新機會，若有薪資待遇更好的工作出現，可以爭取看看。

情感方面，有情人者容易忽略另一半的心情感受，一昧用自己的方式做事，建議還是要關心一下對方的需求，再做出正確的應對；單身者需要獨處的空間，既然現階段還沒準備好發展新戀情，那就不要勉強自己進入一段沒感覺的關係中。

財運方面，你的投資眼光不錯，保持下去會有不錯的成果。

▍巨蟹座：工作不宜對抗，情感需要散心

巨蟹座平常是好好先生或小姐，但10月火星落入你的十二宮，讓你容易有一種無名火的感覺，尤其是碰到一些不公不義的事，你內心就會有種想要反抗的衝動，但有時職場是不宜跟對方直接硬碰硬的，否則可能導致工作氣氛不好，建議多從事一些運動或戶外活動來散心透氣，讓心情恢復平衡。

情感方面，有情人者最近容易為了一些小事導致彼此相處氣氛不太好，還是要理智往來，才不會破壞彼此的感情，也可多安排散心行程，讓兩人的關係更升溫；單身者容易被過往感情影響，要給自己一些勇氣才有發展新戀情的可能。

財運方面，容易衝動性消費，要有所控制。

▍射手座：工作意見對立，情感多些退讓

射手座10月在工作上容易碰到跟你意見對立的人，雖然你的心情有時會因為這些人而受影響，但為了工作上的平衡，你還是要花點耐心去應付這些人，這才是顧全大局的表現。

感情方面，另一半可能因為你的主觀意識較強，而認為不論自己說什麼，你都不會接受意見，有時多傾聽會比一直表達來的要好；單身者適合多參加一些活動，或請志同道合的朋友介紹，有機會碰到心儀的對象。

財運方面，花錢容易粗心大意，還是要多方比價比較好。