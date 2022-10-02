高雄李姓男子到超商購物，拿自己攜帶的馬克杯裝熱水，再倒入茶葉蛋鍋中，店長發現已來不及阻止，考量食品衛生安全，直接報廢整鍋價值600元的茶葉蛋，總公司為此也向李男求償商譽、商品損失共100萬600元。高雄地院認為，有疑慮的茶葉蛋並未賣出給消費者，判李男僅需賠償商家損失600元，可上訴。

2021年5月某日下午，李男到愛河附近一家連鎖超商，拿出自己隨身攜帶的馬克杯裝門市提供的熱水，看見茶葉蛋鍋滷汁不足，竟直接將熱水倒進鍋中。當時超商店長發現後立刻要求李男停止，並將整鍋價值600元的茶葉蛋報廢。

開庭時李男並未到庭，也未提出書狀作何聲明或陳述。但超商總公司認為事態嚴重，求償100萬元商譽損失，外加600元的產品損失。

高雄地院認為，李男並非超商店員，為了消費者的食用安全，不該擅自主張、替茶葉蛋鍋加水。該鍋茶葉蛋難確保衛生無虞，只能報廢。以每個茶葉蛋10元來計算，李男須賠償600元。

針對商譽受損部分，法官認為，事發後茶葉蛋便即時銷毀，未售出給消費者，因當場也有顧客見證店員處置得宜，並不會對產品、服務品質產生疑慮，與「千面人」事件、將毒物注入罐裝飲料、再放回貨架上販售的情況不同。最後法官判李男僅需賠償超商損失600元，全案仍可上訴。