民進黨前新竹市長林智堅因論文抄襲，台大、中華大學碩士雙雙被取消。余正煌將對林智堅侵害著作權案提起自訴，也會考慮傳訊桃園市長參選人鄭運鵬作證。對此，資深媒體人李艷秋今（2）日就在臉書上直言「這場選舉，已經出現兩位被霸凌的無辜受害人」，更指出「蔡英文總統再補余正煌一腳，參與圍剿」，引發討論。

李艷秋在臉書上直言，這場選舉，已經出現兩位被霸凌的無辜受害人，一位是為了洗脫論文抄襲，被林智堅和指導教授陳明通誣陷為抄襲者的余正煌，另一位是被媒體人蔡玉真和周玉蔻指稱是蔣孝嚴晶華緋聞案女主角的前中國小姐張淑娟。李艷秋強調，「這兩位被霸凌者，都沒有忍氣吞聲，他們選擇絕地反擊，狠狠地教訓霸凌者，為自己爭得清白」。

李艷秋更說，林智堅台大論文抄襲案，從發生到現在已經兩個多月，從一開始「林智堅說是他把民調資料提供給余正煌寫論文，指導教授陳明通說林智堅的原創性較高，他先修正了林的論文，再將林稿給余生參考，余生只不過先畢業而已，原先始終未出聲的余正煌不再沈默，請律師發聲明捍衛清白，卻引發更強烈的霸凌」，李艷秋更接著說，沒想到林智堅指責余不厚道，顛倒是非，他好心被雷親，鄭運鵬說余前面感謝，後面拆橋，蔡英文總統再補一腳，說任何看過兩本論文的人都相信林智堅沒抄襲；8/9台大學倫會認定林智堅抄襲，撤銷他的的碩士學位，余正煌續提刑事自訴，告林智堅侵害著作權。

李艷秋直言，這過程明白看出，台大論文案一開始，府院黨口徑一致，明指暗喻就是要余正煌吞下抄襲的責任，背負抄襲者的臭名過一輩子；余是調查局官員，陳明通是長官，也是他正在攻博士的指導教授，加上號稱美國教授翁達瑞的助威和側翼網軍的攻擊，甚至連總統都參與圍剿，可以想見壓力有多大。李艷秋更大讚，「余正煌卻選擇回擊，而且節奏明快，先發聲明，坦然面對台大學倫會的調查，還他清白後，續告林智堅侵權，還用司法將翁達瑞的真實身份曝光，分毫不讓」。

最後李艷秋更說「余正煌的反擊，是對國家機器聯合霸凌最沈痛的抗議」，也坦言「為兩位被霸凌者鼓掌，在號稱民主人權的台灣，這掌聲，好悲哀！」許多網友看完後紛紛留言表示「今天你不站出來説話，明天將説不了話」、「順黨者生，逆黨者亡，中華民國什麼時候變成民進黨一黨說了算，年輕人怎麼都吞的下去，看了令人難過」、「絕大部分沈默的人，不代表他不知，而是心中的那把道德的尺，會在適當的時機畫下去」。