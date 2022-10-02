中華企業射箭聯賽季後挑戰賽2日於國立體育大學一決高下，決定本季總冠軍賽的對戰組合，首戰新北凱撒迎戰去年霸主新竹市愛山林，本場愛山林拿出衛冕氣勢，以22比14搶下系列賽第一勝；第二場賽事由協會青年隊對決「國手雲集」的寒舍集團，寒舍集團發揮經驗優勢，以22比8壓倒性的比數收下勝利，率先闖入總冠軍賽；最終戰愛山林再度對決新北凱撒，本戰雙方互有領先，新北凱撒最終靠著戴宇軒的關鍵 6 分，以23比20後來居上拿下第2張冠軍賽門票。

首戰力求衛冕的新竹市愛山林出戰新北凱撒，愛山林今天一掃吐昨日落敗的陰霾，開局靠著郭紫穎的帶領下取得領先，但新北凱撒戴宇軒在男單，以直落三賞給對手鄧宇成零鴨蛋要回領先，未料愛山林在女團發揮超強戰力，以6比0再次拉開差距，最終新竹市愛山林以總積分22比14拿下比賽勝利，將戰線延長至下午第3戰。

第2場比賽由協會青年隊與寒舍集團決一死戰，贏家將拿下第一張冠軍賽門票，本場寒舍集團展現第2戰的霸氣，前兩點結束已經取得11比3的大幅領先，協會青年隊劉泰言雖在男單試圖搶分，但為時已晚，終場寒舍集團以22比8搶下首張總冠軍賽門票。

賽後郭振維教練表示，今天大家的狀態維持的很好，第2戰之後大家很清楚在場上該做什麼，加上今天「阿魏」魏均珩、蘇于洋、林佳恩都有很出色表現，是拿下比賽的關鍵。面對到之後的冠軍賽，教練提到女子組是需要再加強的部份，以提高穩定性為目標，希望能在冠軍賽拿下好成績。

最終戰新北凱撒再戰新竹市愛山林，首點男團兩隊拉鋸到加射，新北凱撒以5比4取得領先，第2點混雙雙方你來我往，再次鏖戰到加射，愛山林以5比4扳平積分。第3點女團戰況依舊膠著，愛山林後來居上以5比3，暫時取得領先。第4點女單的「女單國家隊內戰」，由愛山林郭紫穎略勝一籌，將差距擴大到3分。決勝的男單賽事，新北凱撒戴宇軒再次扮演「大補帖」，以6比0取勝，幫助新北凱撒最終以總積分23比20逆轉成功，將與寒舍集團爭奪中華企業射箭聯賽 4 年總冠軍。

賽後新北凱撒致勝功臣戴宇軒提到，今天攸關晉級，昨日特別去剪髮，神清氣爽將專注度留在動作細節上，希望好運一路維持到總冠軍賽。