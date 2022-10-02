2022年第10屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽2日舉辦開賽記者會，邀請中華民國棒球協會常務理事高人傑、中國信託商業銀行董事長利明献以及教育部參事葉丁鵬一起為賽事揭開序幕，本屆女性球員也首度突破100人大關，共有111名「女黑豹球員」、7名女性教練共襄盛舉，離島蘭嶼高中及台中市文華高中，各有6名女球員報名參賽，讓這次賽事「女力爆發」。

黑豹旗不論是甲級勁旅或是熱血社團都能參賽，讓所有球隊都能透過棒球這個語言交流，女球員也讓陽剛的賽事增添一點溫柔的氣質，目前效力於台北御聖High Match女子棒球隊的余品萱，是第1位在黑豹旗敲出安打的女球員，名留青史的她很感謝中信盃黑豹旗提供性別平等的舞台，期待更多女黑豹一起參與這場盛事。

在給黑豹旗學弟妹一些比賽經驗時，余品萱也很可愛地分享自己高中棒球時的「黑歷史」，笑說自己當時沒注意表情，上新聞的照片不是很漂亮，雙下巴被拍得很清楚，她建議學妹們在努力展現球技之餘臉也要擺好，「這樣見報的照片才會漂亮。」

余品萱並說，黑豹旗讓人知道，原來女生可以跟男生一樣比賽，她鼓勵道：「心態很重要，以前教練說過，就算不會也要裝會，不管面對什麼對手都不要害怕，要把握機會好好拚。」