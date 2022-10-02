外界認為年底大選藍綠在台北、桃園市都有輸不得的壓力，成為黨魁保衛戰，有媒體報導國民黨桃園市長參選人張善政目前處於落後，所以和黨主席朱立倫傳出不和，對此張善政說，包含黨主席和立委、市議員們大家都是全心全力輔選，至於韓國瑜是否會出席為他站台？張則說，自己目前和他沒聯絡，也認為他這次會出來替藍營站台。

張善政指出，從他一開始被徵召到現在，上從朱主席到好幾位立法委員、議長、市議員們，大家為他的選舉掏心掏肺努力，他自己看在心裡面只有感激，所以他覺得沒有什麼黨主席保衛戰，大家都盡本分為選舉努力。

他也說，不管是韓國瑜或是任何人，只要願意來支持與站台，都會非常極力去爭取，只要是願意出來對抗民進黨這種惡質政府的人，都要會需要他們的支持。他也說，自己到現在尚未接觸韓國瑜，至於是否會親自邀請韓來站台？他則說，據他了解，這次韓國瑜就是要出來幫藍營站台。

至於日前對手民進黨桃園市長參選人開政績說明會，行政院長蘇貞昌也有出席，張善政則說，鄭運鵬的政績說明會是有史以來最無感的說明會，倒是蘇貞昌應該趁這個說明會，把鏡電視的事情講清楚比較重要。鏡電視的案子不是蘇貞昌說了算，而是看全國人民怎麼決定，如果蘇貞昌想用「不用查」一句話矇騙過去，全國民眾年底選舉是否還敢投給民進黨，如果說厚臉皮執政可以有獎項，蘇貞昌絕對是首獎。