環保局曾監測到PM2.5濃度是平常的26倍。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗銅鑼鄉中興工業區一家塑膠工廠，2日凌晨4點發生火警，消防人員搶救6個多小時才順利將火勢撲滅，因為廠房存放甲苯、乙酸乙酯及煤油等大量化學物質，苗栗縣政府環保局派員前往監測空氣品質，細懸浮微粒濃度（PM2.5）最高曾飆到500微克，是平常的26倍之多，環保局提醒，附近民眾暫時緊閉門窗，不過鄰近空氣品質會逐漸降低，民眾也不必過度擔心。

苗栗縣府環保局長陳華盛表示，中興工業區鄰近區域平時PM2.5的濃度約為19微克，火災發生時PM2.5濃度一度飆升至500微克，對一般民眾及敏感族群皆易造成身體不適感。

陳華盛說，火勢經多方努力下逐步受到控制，PM2.5濃度在滅火過程，在32微克至404微克之間起伏，甲苯、乙酸乙酯等有機物濃度，則因為消防人員在火災初期優先隔絕，其濃度控制在81ppb以下，中興工業區周遭空氣品質，目前在火勢撲滅後會慢慢回歸正常，環保局也會持續監控受影響範圍空氣品質變化。

環保局提醒周遭民眾，受到大揚科技廠火災影響，建議暫時緊閉居家門窗，如需外出務必配戴口罩，避免於戶外長時間逗留，以減少呼吸道及眼睛不適感。