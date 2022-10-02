「最後一武」引退儀式中，潘武雄放下球棒、高掛55號主場球衣，代表他卸下球員身分，2日是他專職教練第一天，心情上也有不同感觸，但對於總教練林岳平提到唯一重拾球棒的可能性，TAKE也期待能有奇蹟出現，寄望這群小獅子能夠帶領他挺進季後賽。

度過有歡笑有淚水的引退儀式，潘武雄回到家已是深夜，但他情緒依舊亢奮，整晚的畫面久久在腦海中揮之不去，也讓他笑說自己昨晚睡不太好，「反倒是引退賽前一晚很好入睡，我平常都習慣賴床，昨天睡醒在賴床時想到今天好像是我引退賽，才趕快起床。」

今天潘武雄來到球場，情緒緩和許多，賽前「潘教練」忙進忙出，專心指導球員，「之前還有球員身分時，心思都會分兩邊，想一下等一下可能面對到的中繼投手策略，但現在可以完全投入指導球員，不用再分兩邊了。」

之前「餅總」曾表示，潘武雄引退賽後不會再出賽，唯一例外就是獅隊打進季後賽，潘武雄也十分期待奇蹟出現，但現在獅隊近期吞下6連敗，全年度戰績落後第3名的味全龍有4場勝差，必需要「自助、人助」，「希望我們能夠複製2020年，再次有奇蹟出現。」