大聯盟隊伍水手本賽季確定打入季後賽，終結連續21年無法進入10月熱戰的窘境。如此一來，北美4大體育賽事連續不進季後賽紀錄的保持者，將會由NBA國王來接下，國王上一次打進季後賽已經是2005-06年賽季，至今已連續16個賽季無法闖進季後賽。

昨日水手以再見全壘打擊敗運動家，本賽季拿下87勝70敗的他們，也確定取得美聯外卡門票，睽違21年再度重返季後賽，水手前一次打進季後賽是2001年賽季，當時正是日本傳奇名將鈴木一朗來到水手的第1個賽季，水手當年寫了單季116勝的美聯紀錄，不過當時在美聯冠軍系列賽當中以1：4不敵洋基遭到淘汰。

水手結束北美4大體育聯賽連續最長不進季後賽的恥辱，這個超尷尬紀錄將會被國王正式接下，從2006-07年賽季開始之後，國王已經連續16個賽季無法前進季後賽，同時這也是NBA歷史上最長連續不進季後賽紀錄，打破先前快艇在1976年到1991年所保持連續15個球季沒有打進季後賽的紀錄。

國王今年夏天決定跟勇士助理教練麥克布朗(Mike Brown)簽下4年總教練合約，期望靠著他的領軍可以終結這項難堪紀錄，加上陣中明星中鋒沙波尼斯(Domantas Sabonis)及主力控衛福克斯(De'Aaron Fox)等強力球星，不免讓人期待新賽季的國王能有一番作為。