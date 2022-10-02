新竹市「移動的煙囪X進擊的六燃」成果展即日起開展。（陳育賢攝）

新竹市「移動的煙囪X進擊的六燃」成果展即日起開展，現場有包括「忠貞六燃攝影展」以及「六燃拾籽行動」兩大主題展區，除了珍貴老照片，另有實境遊戲、綠市集、戲劇演出，也帶領民眾認識忠貞六燃、體驗眷村多元生活。

代理市長陳章賢表示，新竹市歷史建築「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」於1943年設立，是台灣現存最大規模2戰軍事工業遺址群，其中大煙囪廠房基地前身為緊急發電廠，60公尺高的大煙囪已是城市醒目地標，戰後廠房作為眷戶居住使用，形成「屋中有屋」與「空中樓閣」的特殊居住形式。

文化局指出，大煙囪廠區將近1公頃，修復工程無法一步到位，之前已完成第1期結構補強工程，在市府努力下，今年順利爭取中央經費辦理後續修復工程，總經費2億5470萬元，將盡速執行後續廠房及眷村屋中屋空間修復，並增設再利用相關必要服務性設施等。

另，為了讓市民更了解六燃廠相關歷史，市府先將廠房周邊六棟眷舍簡易修繕，並與陽明交通大學推動六燃保溫睦鄰活動。

自2018年起連續4年辦理海燃保溫睦鄰活動，與陽明交通大學致力投入藝術跨域實踐、永續生活設計、智慧科技保育理念，逐步建構六燃地方學的知識系統，明晰六燃文史脈絡，達到在地永續發展的精神。

計畫主持人賴雯淑表示，保溫成果展由甫獲2022年台灣永續行動獎「金獎」及亞太永續行動獎「銅獎」的陽明交通大學擔任執行與策展單位，延續「打造融合共好的新竹生博物館」的目標與理念，以「大煙囪、種子庫、影像所」為主題，結合「忠貞六燃影像展」、「六燃拾籽行動」兩大活動。

其中，「忠貞六燃影像展」展出珍貴的老照片及六燃現況照，與觀者分享日本第六海軍燃料廠和忠貞新村的歷史。

「六燃拾籽行動」則帶領民眾走訪清華和交大光復校區，認識生長在六燃腹地上的植物，透過攝影、田野漫遊、交換種籽認識忠貞六燃，齊力保存活化六燃的生態、文化、歷史與生活。

文化局同時指出，保溫成果展活動包含種籽交換活動、六燃實境遊戲、大煙囪綠市集、戲劇演出等。成果展期間限量發送精美「保溫計畫成果小冊」、「六燃種籽人」文創貼紙，展期即日起至10月31日止。

開放時間平日（周三至周五）下午2點至7點假日（周六、周日)上午10點至下午7點，地點為保溫睦鄰基地（新竹市建美路38號），更多詳情請至大煙囪下的家粉絲專頁查詢。