陽光基金會桃竹中心2日舉辦活動表揚6位復健楷模，其中獲獎的美髮師「喵喵」，因意外導致全身2至3度燒傷面積60％，女兒的鼓勵讓她在2年內接受25次手術，因對家人照顧的虧欠讓她更努力復健，如今她不但重拾美髮工具，並在基金會舉辦義剪，要盡己所能回饋社會。

陽光基金會桃竹中心今年共遴選出6位復健楷模，分別為罹患口腔癌的劉大誠、江正本、謝羽蓁，以及遭受燒傷的陳木輝、李宗洋、喵喵。其中，從事美髮業16年的喵喵，因煮飯時發生氣爆導致全身嚴重燒燙傷，回想起在醫院的日子，焦黑的雙手任醫生清創、手術處理，住在加護病房2個月每天都做惡夢，當女兒來探病時淚流滿面說相信媽媽會好起來，因為這一句話讓她決定要堅強起來。

她說，2年來進行25次手術，包含鼻子和眼睛都經過重建，逾半年多的時間無法自己吃飯、洗澡，且光換藥就得耗時3至4小時，但女兒不僅鼓勵她會越來越好，老公也幽默相伴逗她開心，她覺得對家人有所虧欠，唯一能做的事每天7個小時努力復健，從未想過放棄，如今她可以重新拿起剪刀為其他人服務，希望從被幫助者轉變助人者，在陽光基金會桃竹中心她辦過6場義剪，也說只要自己有能力，就會為更多人服務。

陽光基金會執行長舒靜嫻說，中心每年從超過200位傷病友中遴選復健楷模，以此帶動傷病友同儕間的正向循環，由於復健是非常艱辛的一段長跑，包含治療師、社工以及每位工作夥伴都是傷病友的陪跑者，在他們面對生理重建或是心理調適時，提供實質支持與幫助。