國民黨高雄市長參選人柯志恩2日與前副市長李四川前往大社區觀音山健行，沿途與民眾拜票受到熱烈歡迎，更有支持者送粽子替柯志恩加油打氣。對於選戰僅剩50多天，高雄市長陳其邁從不上擂台到現在默默用豐厚的行政資源打選戰，柯志恩要陳其邁趕快出來面對，別再避戰。

距離年底選戰不到2個月，但陳其邁面對政治相關議題均以「市政優先」回應，但對手柯志恩發現，陳其邁雖然宣稱自己要在議會市政總質詢結束後，才要開啟選戰模式，但私底下卻動用行政資源為自己的選戰布局。

柯志恩表示，陳其邁行政資源真的非常豐厚，而她們的資源遠遠不及陳其邁，他先前提到要在市政總質詢結束，才會展開選戰模式，不過，顯然陳其邁已經開打，最近新聞局連發好幾支宣傳短片，陳其邁講的話跟做的事完全對不上。

柯志恩進一步指出，但陳其邁目前對於她提出質疑與政見，仍然都是透過側翼或是市府各局處來回應，她要呼籲陳其邁趕緊出來面對，真的不知道他要避戰到什麼程度。