苗栗縣彩券販賣人員職業工會與向日葵身障協會，2日在後龍鎮水牛城舉辦「攜手做公益、關懷弱勢」表揚大會，縣長徐耀昌偕同社團幹部表揚電腦型乙類經銷商丁根業等10人，以及立即型甲類經銷商羅應明等10人。徐耀昌肯定經銷商的努力讓彩券盈餘嘉惠更多弱勢，並感恩地方各界近8年來對縣政的支持。

「攜手做公益、關懷弱勢」表揚活動，先由舊匠樂團主唱蔡芸芸自彈自唱拉開序幕，拉著有愛跳舞女孩異國風舞團增添青春活力，會場外則安排關懷弱勢的義剪，全縣近600多經銷商及陪同人員出席。會中分別表揚電腦型及立即型經銷商各10人，同時藉此聯誼增進情感，台彩通路服務經理陳士鈞也到場勉勵經銷商再接再厲。

縣長徐耀昌、社會處身心障礙服務科長羅幸蘭，偕同彩券販賣人員職業工會理事長呂萬春及向日葵身障協會理事長范陽宏等來賓，逐一頒發獎狀嘉勉20名獲表揚的經銷商，向業績成長優異的經銷商致賀，肯定他們帶來彩券盈餘幫助無數弱勢族群，接著頒狀感謝表演團體與義剪社團，希望藉此把關懷、希望、愛傳遞到社會每個角落。

徐耀昌強調，縣府對於身心障礙等弱勢團體的權益相關重視，社會處從處長楊文志、副處長張國棟及科長羅幸蘭到團隊成員，都傾全力服務弱勢族群，同時致力社會公益活動，他更佩服身心障礙朋友自立自強之外，還攜手照顧其他弱勢。

另外，4日就是九九重陽節了，也祝福長輩健康快樂、添福添壽；他鼓勵長輩多到戶外曬太陽或參與活動，不論到社區關懷據點或幸福學院等場所，都能增進身心健康，忘卻憂鬱和病痛。

徐耀昌說，他從擔任鎮長、立委到縣長，從政近30年了，感謝鄉親一路支持，尤其要感恩大家近8年來，對縣府團隊與縣政的支持；他距卸任只剩2個多月，現在已開始數饅頭，期盼鄉親未來繼續配合、支持縣府團隊，促進各領域都向上提升，營造苗栗成為優質的幸福城市。他頒獎、致詞後，特地步下舞台穿梭會場揮手向大家致意。