改裝車號召聚集楊梅警攔查遏止歪風。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

為遏止改裝車輛橫行，桃園市楊梅警分局2日凌晨執行路檢勤務，利用地形、地物實施「閉鎖式路檢」，將準備違規競速及改裝車輛逐一圈圍攔檢，共攔查汽機車50餘輛、取締24件違規。

楊梅警分局指出，「閉鎖式路檢」勤務除遏止改裝車聚集製造噪音影響民眾安寧，員警也利用「汽車維修內視鏡錄影設備」，針對改裝車拆除消音器、安裝電子閥門、變更燈系等改裝態樣，進行蒐證、錄影、告發。其中發現一輛賓士E55 5500cc之改裝車，懸掛賓士C240 2500cc 之車牌，藉此規避高額稅金，更於改裝車陣中發現HONDA經典車款CIVIC K8將自動排檔形式，擅自變更為手排排檔，針對違規態樣，依道路交通管理處罰條例逐一告發。

警方也說，規劃防飆、防止危駕等「閉鎖式路檢」勤務，並搭配「快速到位」、「攔截圍捕」機制，指派交通快打警力即時應處，針對違規、違法事實遴選適當員警依法嚴予究辦，落實防制作為，即時有效阻斷違規、違法行為，以維護轄區治安及用路人交通安全。