香港總商會總裁梁兆基表示，商界希望香港盡快實施「0＋0」入境安排，帶動客流、商務及大型活動回流香港，推動經濟明顯反彈；同時，與大陸恢復免檢疫通關，香港才能完全復常。

香港電台報導，梁兆基接受電台節目訪問時也坦言，由於舉辦大型活動需時，即使「0＋0」安排在本季內推出，相關效應也要到明年首季才能見到，因此希望盡快落實。

梁兆基指出，總商會早前在疫情較嚴重時曾做調查，有企業說考慮或已經離開香港，認為對香港是警號，而企業將來會否回流，要視乎是否側重大中華市場，如果有關企業只是設立亞太區總部，新加坡與香港條件相仿，遷走後便難以短期內回來，因此希望香港完全復常後，再努力招攬企業回來。

梁兆基認為，香港仍然具備優厚條件，對企業仍有很大吸引力，促請港府以積極態度招攬企業，並對外推廣香港目前狀況。

梁兆基又說，香港人才不足，輸入優才的門檻太高，促請港府改變相關政策，在簽證、稅務等方面提供便利，吸引人才來港；同時，應大量輸入中高級人才，優化居留條件、津貼等措施，否則難以與新加坡等城市競爭。